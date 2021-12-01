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«1683 ступени»: в Красноярске открыли лестницу на Торгашинский хребет

Главная Общество
Красноярск
15:37 1 Декабря 2021
красноярск, парк
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске открыли самую большую лестницу в России. Глава региона Александр Усс уже оценил новый туристический объект со смотровой площадки на вершине.

«Окрестности Красноярска – это уникальные ландшафты и великолепные смотровые площадки, в последние годы, когда мы их обустраиваем, они открываются и красноярцам, и гостям нашего города с новой стороны и становятся предметом гордости. Уверен, что эта лестница будет одной из самых популярных», – отметил губернатор.

Лестница на Торгашинский хребет самая длинная в России: чтобы подняться на самую вершину, нужно пройти 1200 метров и 1683 ступени. Она начинается на территории лагеря «Гренада», где для удобства туристов оборудовали специальную площадку с навигацией, освещением, тёплым бесплатным туалетом.

«Мы приглашаем жителей и гостей города посмотреть на Торгашинский хребет новыми глазами, погулять по национальному парку «Столбы». Уверена, что создание подобных объектов и инфраструктуры формирует моду на путешествия внутри края. Рекомендуем посетителям добираться до лестницы на автобусе, пока это самый удобный вариант», – рассказала руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Кроме этого, лестница объединила Торгашинский хребет с Красноярскими столбами в единый кластер с общей сетью пешеходных троп. Но благоустройство ещё не закончилось. Уже в 2022 году на участке от скалы Арка до Красного гребня появятся малые архитектурные формы, навигация и видовые площадки. 

Вход на лестницу с территории открыт с 8.00 до 22.00. Горожанам рекомендуют добираться на общественном транспорте, чтобы не создавать пробок. Специально для этого маршрут общественного транспорта №37 продлили до лагеря «Гренада».

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