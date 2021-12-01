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Предновогодний маршрут поезда здоровья «Святитель Лука» пройдет по двум регионам Сибири

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Красноярск
14:46 1 Декабря 2021
поезд, медицина, здоровье, железные дороги
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Предновогоднюю декабрьскую командировку готовится совершить Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)». Его маршрут пройдёт через станции Красноярской железной дороги, расположенные в Кемеровской области и на западе Красноярского края.

С 9 по 15 декабря врачи передвижной поликлиники будут вести прием пациентов в Кемеровской области: 9-10 декабря – на станции Мариинск, 11 декабря – на станции Суслово, 12 и 13 декабря – на станции Тяжин, 14 и 15 декабря на станции Итат.

Затем поезд здоровья переедет в Красноярский край, где будет работать с 16 декабря. Он сделает остановки на станциях: Каштан (16 декабря), Боготол (17, 18 и 19 декабря), Критово (20 декабря) и Чернореченская (21 и 22 декабря).

Приём ведут терапевт, стоматолог, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог и педиатр. Также в медпоезде работает клинико-диагностическое подразделение, где проводятся эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ.

При себе нужно иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для ребёнка), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления, а также результаты ранее пройденных исследований.

Напомним, что посещение поезда здоровья Красноярской железной дороги осуществляется с соблюдением противоэпидемических мер: используются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция. Кроме того, у пациентов не должно быть симптомов респираторных заболеваний. В вагоне-регистратуре допустимо нахождение не более 10 посетителей одновременно.

Часы работы ПКДЦ«Святитель Лука»  – с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:15 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

***

Получить дополнительную информацию о работе поезда здоровья можно в Сall-центре Дорожной клинической больницы на ст. Красноярск по телефонам: 8(391)229-22-22; 8(391)248-39-53. Или на сайте Красноярской железной дороги, где открыт специальный раздел «Поезд здоровья».

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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