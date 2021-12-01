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Для норильской больницы № 1 будет направлено более 50 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
14:29 1 Декабря 2021
норильск, больница, ремонт, общество, оборудование
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Состоялось заседание комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края. Во втором чтении рассмотрен проект бюджета отрасли на 2022 год и 2023-2024 гг.

Особое внимание уделили планам по укреплению медицинской службы в Норильске, в частности, развитию норильской межрайонной больницы № 1 (Оганер). В этом году на оплату труда направлено более 2,4 млрд руб. Впервые за последние годы больница сможет закончить год без долгов по контрактам.

В 2022-2023 гг. запланированы средства на проведение ремонтов и оснащение учреждения оборудованием (более 50 млн руб. из краевого бюджета). Дополнительные средства поступят за счёт «Норикеля». В 2022 году продолжится финансирование по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта "Здравоохранение". Также за счёт внедрения новых методов лечения в Норильске расширится спектр медицинской помощи по сердечно-сосудистой хирургии, эндоскопии, травматологии, акушерству-гинекологии, педиатрии.

Для решения кадровой проблемы заключено соглашение между муниципалитетом, КрасГМУ и министерством здравоохранения. Студенты и ординаторы вуза смогут пройти практику в норильских медицинских учреждениях. Проработаны меры поддержки, в частности, оплата расходов, связанных с приездом, и выплата стипендии во время практики. Предприняты меры по поддержки целевиков.

Фото: norilsk.siss.ru

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