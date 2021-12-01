В Красноярске перед судом предстанет мужчина по обвинению в двойном убийстве

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 25 марта обвиняемый пришёл в гости к своим знакомым - мужчине и женщине. Из-за оскорбительных слов в адрес злоумышленника между женщиной и обвиняемым возник конфликт, во время которого обвиняемый нанёс обидчице несколько ударов ножом в область передней поверхности грудной клетки и шеи. После этого подумав, что сожитель женщины сообщит об убийстве в полицию, он нанёс и ему удары в те же места. Потерпевшие скончались на месте. Кроме того, обвиняемый украл личные вещи женщины и банковскую карту (материальный ущерб - более 60 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела завершено. 59-летний красноярец обвиняется по п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, убийство с целью сокрытия другого преступления), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину). Во время следствия он признал вину.

На данный момент обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: krk.sledcom.ru