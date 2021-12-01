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В Красноярском крае запретили забивать скот на подворьях: цены на мясо вырастут

Главная Общество
Красноярск
14:53 1 Декабря 2021
в красноярском крае, цены, сельское хозяйство, ферма
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В Красноярском крае вспомнили о запрете забивать скот на частных подворьях. Теперь животных нужно везти в специальные пункты.  Закон был принят ещё в 2014 году, но вспомнили о нём 1 декабря. 

Деревенские жители в панике: для многих частные подворья – это единственный способ выжить.

«У нас как — вот человек умер, поросёнка зарезали, вот они денюжки, эти 20–30 тысяч на похороны. А теперь и этого нельзя будет сделать человеку. У нас в деревне ничего не делается без хозяйства. У нас хозяйство кто не держит? Вот такие вот алкаши и тунеядцы. Остальные нормальные люди вот они все, мужики. Они не знают, они в недоумении — как дальше?!», – рассказала телеканалу «Енисей» жительница Канского района Юлия Медведева.

Согласно новому регламенту, забой происходит в специальных пунктах на мясокомбинатах или крупных сельских хозяйствах. Там специалисты осмотрят мясо, возьмут пробы и выдадут разрешение на продажу. Без этого торговля «домашним» мясом незаконна. При этом затраты на доставку скота ложатся на плечи хозяев подворий. 

Но есть и второй вариант – создать бойню у себя в хозяйстве. Однако, этот вариант по карману совсем не многим, ведь нужно закупить, а затем содержать специальное оборудование, а также оформить разрешение от ветеринарных служб. 

По словам фермеров, цены на мясо вырастут на 100 рублей, ведь содержать скот станет дороже. Ещё одной проблемой стал недостаток боен на территории края. Их всего 15 штук и попасть туда – это целое испытание: нужен специальный транспорт и ехать несколько сотен километров. К тому же в забое могут отказать, ссылаясь на большую нагрузку.

В министерстве сельского хозяйства Красноярского края намерены провести совещание по этой теме.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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