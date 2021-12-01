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В Красноярске за месяц за нарушение масочного режима составлен 381 протокол

Главная Общество
Красноярск
13:42 1 Декабря 2021
общество, красноярск, рейды, эпидемия, штрафы
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В ходе рейдов за ноябрь после проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания специалистами администрации, сотрудниками полиции и Росгвардии составлен 381 протокол, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Было проверено 2 165 объектов (1 738 объектов торговли, 383 остановочных пунктов, 44 предприятия общественного питания). Выявили нарушения на 612 объектах. Провели с жителями города порядка 2 200 бесед.

Проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — до 30 тыс руб., для юридических лиц — до 300 тыс руб.

В регионе до улучшения эпидемиологической обстановки продлена система QR-кодов.

Специалисты администрации за месяц провели 105 проверок в ТРЦ, сотрудникам которых дополнительно были сделаны замечания о необходимости проверки паспортов, чтобы избежать факты фальсификации документов.

Граждан, предъявивших чужие QR-коды, будут привлекать к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Для нарушителей предусмотрены такие же штрафы, как при несоблюдении масочного режима. 

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

 

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