В Уярском районе мужчина признан виновным в убийстве приятеля, совершённом 8 лет назад

Обвиняемый и 45-летний житель Иркутской области выполняли частные строительные работы. В июле 2013 года перед отъездом потерпевшего из Красноярского края в Иркутск между приятелями возникла ссора из-за того, что злоумышленник отказался выплатить все деньги за работу. В итоге обвиняемый нанёс потерпевшему ножевое ранение в область грудной клетки. Мужчина скончался от полученной травмы. Злоумышленник сокрыл тело в лесу вблизи с. Никольское Уярского района. Чуть позже грибники нашли труп.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в результате системной работы личность злоумышленника была установлена.

51-летнего жителя Уярского района признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суда назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.