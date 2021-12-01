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Юных красноярцев приглашают на новогоднюю премьеру музыкальной сказки "Мой снежный друг"

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Красноярск
15:00 1 Декабря 2021
общество, красноярск, театр, дети, премьера
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В преддверии Нового года Красноярский театр кукол театр готовит подарок для своих юных зрителей – музыкальную сказку «Мой снежный друг» (3+). Это трогательная история о маленькой девочке Софи и ее воображаемом друге – большом, добром, заботливом и снежном, который родился из белого цвета. Увидеть его может тот, кто умеет фантазировать. Он всегда где-то рядом – в белом паре кипящей воды, мягком белом облаке, медленно кружащихся снежинках или в пушистой шапке одуванчика. И, благодаря своей фантазии, Софи побеждает самый большой страх в своей пока маленькой жизни и находит настоящих «человеческих» друзей.

«Детская фантазия – это целый мир или даже вселенная, в которой бездна интересного и невероятного, – рассказывает режиссер-постановщик Наталия Степаненко. – И наш спектакль как раз о том, как рождается эта фантазия».

Беда нашего времени в том, что дети не умеют быть наедине с собой, не могут развлечь себя сами, предоставляя это мультфильмам и различным гаджетам. Они перегружены впечатлениями настолько, что совершенно не умеют фантазировать.

«Мой снежный друг» – это теплая, семейная история о всемогущей и безграничной фантазии. Она будет поучительна не только для детей, но и для их родителей. Может быть, не стоит покупать ребенку еще одну игрушку и включать очередной мультик? Ведь фантазии рождаются только в тишине…

Премьерные показы спектакля состоятся 11, 12, 18, 19, 21, 22, 30 и 31 декабря.

 

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