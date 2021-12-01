В Красноярске перед судом предстанет мужчина, устроивший резню в автобусе

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела о резне в автобусе. Напомним, что 15 июля мужчина ранил ножом 29-летнего парня, 41-летнюю женщину и 50-летнего водителя во время рейса Красноярск – Минусинск. В этот момент в салоне находилось 13 пассажиров. Один из них проснулся и смог скрутить нападавшего.

На допросе обвиняемый пояснил, что незадолго до происшествия стал испытывать страх перед людьми, которые могут причинить ему и другим окружающим вред. Из-за этого он решил покинуть краевую столицу и уехать в Абакан. При себе у него был туристический нож. В салоне автобуса он почувствовал приступ страха и начал обороняться.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у мужчины было временное расстройство – алкогольный психоз. Нападая, он не осознавал опасность своих действий.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков