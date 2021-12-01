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В Красноярске начальник отделения почтовой связи присвоил деньги пенсионеров

Главная Общество
Красноярск
12:53 1 Декабря 2021
прокуратура, красноярск, происшествия, общество, суд, пенсионеры, почта
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С марта по май начальник Ленинского районного отделения почтовой связи, внёс недостоверные сведения в расходные кассовые документы о получении 23 гражданами пенсии и иных социальных выплат, в том числе ко Дню Победы, через кассу почтового отделения. В итоге выплаты не были произведены, более 340 тыс рублей злоумышленник присвоил и израсходовал, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Экс-начальник почтового отделения обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нарушенные права пенсионеров восстановлены, они получили причитающиеся выплаты.

Новость дополнена 01.12.2021 года в 14.16 часов по местному времени:

"Мы очень сожалеем, что нашим клиентам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Почта России уже возместила ущерб всем пострадавшим. Служба безопасности провела внутреннее расследование и передала в правоохранительные органы все собранные материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сообщает пресс-служба УФПС Красноярского края .

Фото: © Виталий Безруких / РИА Новости 

 

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