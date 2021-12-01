В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

29 октября мальчик потерял сознание на уроке в школе «Комплекс Покровский». Прибывшая бригада скорой медицинской помощи госпитализировала ребёнка. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия и в связи с особенностями здоровья, мальчика спасти не удалось.

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, в момент случившегося для оказания первой медицинской помощи сотрудника красноярской городской детской поликлиники № 1 не было в школе. На период временной нетрудоспособности основного работника его замена не определена.

Прокуратура внесла представление главврачу поликлиники с требованием устранить нарушения, причины и условия, им способствовавших.