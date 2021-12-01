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В железногорском промпарке появился седьмой резидент

Главная Общество
Красноярск
12:06 1 Декабря 2021
общество, железногорск, в красноярском крае, экономика, промышленность
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Компания ООО «Инжиниринговый центр Ядерные и радиационные технологии» стала седьмым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Компания будет развивать проектирование и изготовление технических систем и элементов видеонаблюдения, оборудования для объектов использования атомной энергии. Данные видеокамеры имеют сертифицированную степень защиты, бесперебойную работу при диапазоне температур от - 10 до +50°C, высокую защиту от пагубного излучения, высокое разрешение изображения.

Сейчас ООО «Инжиниринговый центр Ядерные и радиационные технологии» проводит испытания оборудования на объектах Горно-химического комбината.

По словам Анны Гарнец, министра экономики и регионального развития Красноярского края, появление новых резидентов свидетельствует о том, что территории опережающего социально-экономического развития – работающий инструмент для поддержки регионального бизнеса и инвестирования в сфере производств инновационной и высокотехнологичной направленности. Налоговые преференции и другие меры поддержки, предоставляемые на ТОСЭР, позволят снизить себестоимость выпускаемой продукции и снять ряд организационных вопросов.

— Мы завершили ремонт в производственном помещении, готовимся оборудовать его всем необходимым. Уже поставили клиентам небольшие партии систем видеонаблюдения. Ассортимент пока небольшой, но рассчитываем расширить линейку продукции, — рассказала Галина Кикило, директор ООО «ИЦ ЯРТ».

Фото: пресс-служба министерства экономики и регионального развития Красноярского края 

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