С 1 декабря на сайт Госуслуг можно попасть при неоплаченном интернете

В России вступил в силу закон о доступе граждан России к социально значимым порталам на бесплатной основе. Это значит, что с 1 января даже при неоплаченном интернете ресурсы органов местной и федеральной власти, внебюджетных фондов и портал Госуслуг будут доступны для граждан. Всего в списке содержится 371 пункт.

Список интернет-сайтов, необходимых для комфортной жизни населения будет пополняться, но перечень требований для этого ещё не прошёл обсуждения. Как пишет РБК, для включения в список сайта некоммерческой организации необходимо, чтобы ее высший орган управления формировался госорганами и (или) гражданами России без вмешательства иностранных лиц.