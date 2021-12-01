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С 1 декабря на сайт Госуслуг можно попасть при неоплаченном интернете

Главная Общество
Красноярск
12:34 1 Декабря 2021
красноярск, интернет
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В России вступил в силу закон о доступе граждан России к социально значимым порталам на бесплатной основе. Это значит, что с 1 января даже при неоплаченном интернете ресурсы органов местной и федеральной власти, внебюджетных фондов и портал Госуслуг будут доступны для граждан. Всего в списке содержится 371 пункт.

Список интернет-сайтов, необходимых для комфортной жизни населения будет пополняться, но перечень требований для этого ещё не прошёл обсуждения. Как пишет РБК, для включения в список сайта некоммерческой организации необходимо, чтобы ее высший орган управления формировался госорганами и (или) гражданами России без вмешательства иностранных лиц.

Сделать доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам бесплатным предложил президенту России. Проект «Доступный интернет» с 1 апреля разрабатывает Минцифры. Завершить его планировали в июле, но затем продлили до 31 декабря.

Фото: © РИА Новости 

 

 

 
 
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