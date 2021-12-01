С 1 декабря на сайт Госуслуг можно попасть при неоплаченном интернете

Список интернет-сайтов, необходимых для комфортной жизни населения будет пополняться, но перечень требований для этого ещё не прошёл обсуждения. Как пишет РБК, для включения в список сайта некоммерческой организации необходимо, чтобы ее высший орган управления формировался госорганами и (или) гражданами России без вмешательства иностранных лиц.
Сделать доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам бесплатным предложил президенту России. Проект «Доступный интернет» с 1 апреля разрабатывает Минцифры. Завершить его планировали в июле, но затем продлили до 31 декабря.
Фото: © РИА Новости