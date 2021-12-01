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В Ачинске 216 жителей аварийных домов получили ключи от новых квартир

Главная Общество
Красноярск
11:45 1 Декабря 2021
общество, ачинск, переселение, жилье, программа
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В Ачинске на ул. Юго-Восточный район, 66 построен 85-квартирный дом, в который заселятся 216 жителей аварийных домов. Напомним, дом построен по краевой госпрограмме переселения из аварийного жилищного фонда, действующей в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», сообщается на сайте правительства Красноярского края. В программе переселения участвуют дома, признанные аварийными до января 2017 года. 

— До 2025 года новое жильё взамен аварийного в регионе получат ещё 15 тысяч человек. Будет расселено 250 тыс кв метров аварийного жилья. Предусмотрено около 14 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. С начала реализации программы, в Ачинске расселили 552 человека из 20 аварийных домов. До 2025 года расселят ещё 414 человек из 41 аварийного дома, — рассказала Татьяна Василовская, первый замминистра строительства Красноярского края. 

Проезды к новому дому в Ачинске асфальтированы, тротуар выложен плиткой, установлены детская и спортивная площадки. В новом доме одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры с чистовой отделкой, балконами, электрическими плитами. В однокомнатных квартирах имеются встроенные шкафы. На каждом этаже - комнаты для хранения крупногабаритных вещей.  

— Квартира тёплая, есть вода, все удобства, ведь ничего этого не было в прежнем доме. Новый год буду встречать уже здесь, — поделилась Надежда Тимофеева, получившая ключи от однокомнатной квартиры.  
 

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

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