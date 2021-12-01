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В декабре «Поезд здоровья» отправится на запад Красноярского края

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Красноярск
11:31 1 Декабря 2021
общество, в красноярском крае, здравоохранение, село
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В передвижной поликлинике располагаются клинико-диагностическое, телемедицинское и консультативное подразделения, оборудованы кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, аптечный пункт.

На базе медицинского поезда проводятся консультативные осмотры населения, телемедицинское консультирование сложных случаев заболеваний со специалистами краевых учреждений здравоохранения и специалистами клиник федерального подчинения, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

«Поезд здоровья» в декабре будет работать с 8.00 до 18.00 по следующему графику:

Мариинск - 09-10 декабря;

Суслово - 11 декабря;

Тяжин - 12-13 декабря;

Итат - 14-15 декабря;

Каштан - 16 декабря;

Боготол - 17-19 декабря;

Критово - 20 декабря;

Чернореченская - 21-22 декабря.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов.

Фото: КрасЖД 

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