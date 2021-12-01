В декабре «Поезд здоровья» отправится на запад Красноярского края

В передвижной поликлинике располагаются клинико-диагностическое, телемедицинское и консультативное подразделения, оборудованы кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, аптечный пункт.
На базе медицинского поезда проводятся консультативные осмотры населения, телемедицинское консультирование сложных случаев заболеваний со специалистами краевых учреждений здравоохранения и специалистами клиник федерального подчинения, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.
«Поезд здоровья» в декабре будет работать с 8.00 до 18.00 по следующему графику:
Мариинск - 09-10 декабря;
Суслово - 11 декабря;
Тяжин - 12-13 декабря;
Итат - 14-15 декабря;
Каштан - 16 декабря;
Боготол - 17-19 декабря;
Критово - 20 декабря;
Чернореченская - 21-22 декабря.
При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов.
Фото: КрасЖД