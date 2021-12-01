Жители Сирии получили 3,5 тонны гуманитарной помощи от сотрудников Росреестра Красноярского края

Жители Сирии получили 3,5 тонн гуманитарного груза от сотрудников Росреестра, в том числе 1000 рюкзаков с канцелярскими наборами и сладостями для детей. Красноярское отделение ведомства приняло в сборе помощи активное участие.

Всего в рамках гуманитарной акции «С любовью из России», сирийцы получили 1,6 тысяч тонн гуманитарной помощи от 76 федеральных и региональных министерств и ведомств, около 40 тонн одежды, 5 тыс. школьных наборов для школ и 16 электрогенераторов.

Российская делегация посетила столицу Сирии – Дамаск, с 15 по 18 ноября. Гуманитарный выезд прошёл по поручению Президента России Владимира Путина. В рамках визита стороны обсудили сотрудничество в области геодезии, картографии, учетно-регистрационных действий в отношении недвижимости, а также вопросы помощи.

Ранее sibnovosti.ru писали, что делегаты от Красноярского края передали 10 тонн муки в лагерь беженцев «Хирджила». Кроме этого, во Дворце Конгрессов Дамаска выступили Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» имени Фирсова и Сибирский мужской хор, основанный по инициативе Губернатора края Александра Усса. Красноярцы исполнили духовные и военно-патриотические произведения.

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин