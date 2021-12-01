Финалисты студенческого конкурса "Твой ход" получили по миллиону рублей

В Сочи завершился финальный этап Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Партнёром выступил «Норникель».

Финалисты из 76 регионов 27–29 ноября встретились в парке науки и искусства «Сириус» для того, чтобы спроектировать университет будущего и побороться за денежные гранты. На первом этапе ребята предлагали свои идеи для решения социально-экономических задач крупных российских компаний. А итоговые проекты финалистов оценивали представители российских вузов, топ-менеджеры крупных компаний и эксперты государственных образовательных структур.

— Это молодые ребята, которые понимают, чего они хотят, и планируют не только профессиональный рост, но и думают над тем, в каких городах они хотят жить, как будет устроен мир, в который они завтра придут. Я думаю, это очень жизнеспособная модель, полезная и для самих студентов, и для их окружения. Нам удалось сформулировать комментарии к студенческим проектам, и надеюсь, они были полезными, — отметила старший вице-президент „Норникеля“ Лариса Зелькова.

«Норникель» начал взаимодействие с участниками ещё на старте проекта, когда пригласил студентов решить кейс, связанный с реновацией Норильска и повышением привлекательности территории для жителей других регионов. Эта тема заинтересовала многих студентов.

— Тематика регионов Арктики, их сложности для меня очень важны. Я предложил сделать в Норильске кластер, где люди смогут жить в хороших условиях, заниматься бизнесом, наукой, соответственно, развивать регион, — рассказал один из финалистов конкурса „Твой ход“ Данила Иванов из Санкт-Петербурга.

— Я учусь на градостроителя, мне было интересно поработать именно с этим регионом. Там уникальный горд, климатические условия. Было интересно получить такой опыт хотя бы в рамках кейса, — поделилась студентка из Новосибирска Екатерина Шаповаленко.

Презентации студенческих проектов будут проведены в Норильске.

200 лауреатов получили по 1 млн руб., которые можно будет потратить на оплату обучения, развитие стартапа или улучшение жилищных условий. Отметим, что обладательницей миллиона стала студентка ИФБиБТ (СФУ) Александра Мартынова.

Топ-50 победителей в дополнение к главному призу выиграли 2,5 млн руб. на развитие своего университета, 10 обладателей лучшего рейтинга отправятся за счёт «Норникеля» на плато Путорана.

— Когда мы спросили студентов, что нужно добавить в конкурс в следующем году, они назвали не развлечения, а образование. Они просят добавить образовательных программ, стажировок, возможности командной работы и взаимодействия с работодателями, что очень радует, — сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Фото: nornickel.ru