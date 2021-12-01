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В Красноярске подросток тайно купил авто и едва не сбил сотрудника ГИБДД

Главная Общество
Красноярск
10:40 1 Декабря 2021
красноярск, гибдд
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В Красноярске задержали водителя «шестёрки» наехавшей на сотрудника ГИБДД. Им оказался 15-летний подросток, купивший авто на собственные деньги в тайне от родителей. 
«Накануне он катался на автомобиле с друзьями, а заметив полицейских, испугался и попытался скрыться», – говорится в сообщении полиции, — Собран материал проверки по факту совершения действий, угрожающих жизни и здоровью сотрудника полиции». 
Кроме этого, родителей подростка привлекут по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
 
Напомним, что 29 декабря на улице Пролетарской экипаж ДПС заметил «шестёрку», водитель которой при виде полицейских остановился и стал ехать назад. Это было подозрительно, поэтому инспекторы решили остановить автомобиль. Однако, у владельца «Жигулей» были другие планы, он чуть не сбил полицейского и сбежал.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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