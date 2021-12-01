В Красноярском крае 58% беременных женщин переносят коронавирус в тяжёлой форме

В Красноярском крае 58% беременных женщин переносят ковид в тяжёлой форме, сообщает краевой минздрав. Сейчас в госпиталях находится 68 красноярок, ещё 35 находятся на амбулаторном лечении.

По сравнению с прошлым годом, когда от коронавирусной инфекции было пролечено 1049 пациенток, в 2021 году на контроль медиков попали 1220 женщин.

По словам заместителя министра здравоохранения края Марины Бичуриной, единственным выходом из сложившейся ситуации – ускорить вакцинацию. По её словам, беременность и кормление грудью не является противопоказанием.

«Пока темпы вакцинации все-таки остаются низкие. Необходимо наладить взаимодействие взрослой поликлинической сети и женских консультаций. Руководители территориальных поликлиник должны создать необходимые условия для вакцинации беременных женщин. А будущим мамам нужно объяснить, почему особенно важно защитить на этом этапе свое здоровье и здоровье своего ребёнка», – отметила Бичурина.

С 29 ноября в крае от коронавируса привились 990 беременных женщин.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын