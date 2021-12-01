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Красноярский край потратит дополнительные средства бюджета на социально значимые цели

Главная Общество
Красноярск
10:02 1 Декабря 2021
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О том, что Красноярский край потратит дополнительные средства бюджета на социальные выплаты, переселение людей из аварийного жилья, развитие инфраструктуры и другие социально значимые цели заявил в видеообращении к жителям региона губернатор Александр Усс.

В бюджет поступили 8,4 млрд рублей целевых федеральных средств. Отметим, что они учтены в доходах краевого бюджета поправкой, внесённой правительством края по поручению губернатора и принятой на сессии Законодательного Собрания. Поправка увеличила также расходы бюджета на 18,4 млрд рублей.

По словам губернатора Красноярского края, на дорожное хозяйство сверх плана появилась возможность направить 1 млрд рублей, свыше 2 млрд рублей - на реконструкцию перрона аэропорта Красноярск. На расширение сети региональных воздушных перевозок дополнительно пойдёт около 400 млн рублей. Почти 3,5 млрд рублей добавится для переселения людей из аварийного жилья. Также увеличен объём денежных средств на жильё для детей-сирот.

В этом году дети войны начали получать ежемесячные выплаты. Сумма выплат увеличится. В бюджете на эти цели предусмотрен 631 миллион рублей.

Дополнительно будет направлено почти 3 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Александр Усс отметил, что к 5 млрд рублей, запланированных на строительство и ремонт школ и детсадов в следующем году, добавится 250 млн рублей.

Почти 1 млрд рублей край дополнительно направит на патрулирование лесов и тушение лесных пожаров.

На создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Дивногорск, Дудинка, Железногорск, Сосновоборск, Ужур) выделены 340 млн рублей из средств Федерации. Сумма станет дополнением к 2 млрд рублей, предусмотренным на благоустройство.

Также дополнительные расходы предусмотрены на здравоохранение, спорт, туризм и т.д.

Депутаты Законодательного Собрания рассмотрят предложения при обсуждении краевого бюджета во втором чтении. 

 Фото: exoturana.ru

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