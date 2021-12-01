В Красноярске уничтожено 1 500 килограммов животного белка с вирусом африканской чумы свиней

В Красноярске сожгли 1 500 килограммов животного белка «Белкотон 96» с ДНК вируса африканской чумы свиней.

Ранее специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю отобрали пробы продукции на складе ООО «КРАЙПИЩЕСНАБ» и ООО «ПИЩЕПРОМ».

По результатам исследований в продукте «Белок животный Белкотон А96» производителя ООО «ДБК» (Московская область, город Дмитров, д. Поддубки, 49), даты выработки 23 сентября 2021 года и 8 октября 2021 года, выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней. В ООО «КРАЙПИЩЕСНАБ» поступило 1 000 кг продукта, в ООО «ПИЩЕПРОМ» — 500 кг.

После уничтожения продукции проведена дезинфекция контейнера, прилегающих объектов и территории.

Указом губернатора Красноярского края на территории инфицированных объектов введён карантин.