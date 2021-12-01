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В Красноярске зимой начали цвести пальмы

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Красноярск
09:34 1 Декабря 2021
красноярск, зима
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В оранжерее «Управления зеленого строительства» зацвели пальмы. Обычно это происходит в середине декабря, отметили в пресс-службе. 

После переноса в теплицы, растения отмыли, удалили сухие листья и подкормили. Чтобы растениям было комфортно, в оранжерее поддерживается температура не выше 15 градусов и сокращается режим полива.

«Соцветия крупные, желтого цвета, без запаха. Цвести пальмы будут около двух недель. После цветения в искусственной среде плодов не образуется, так как не происходит опыление соцветий. В естественных условиях плодом Трахикарпуса выступает ягода черного цвета с серым налетом. Плоды пальмы несъедобны», – отметили в управлении.

Всего в теплицах управления зеленого строительства зимует 141 пальма и 59 туй. Специалисты говорят, что цветение – это показатель их комфортного и здорового состояния.

Фото: © instagram.com/uzs_krsk/

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