В Красноярске зимой начали цвести пальмы

В оранжерее «Управления зеленого строительства» зацвели пальмы. Обычно это происходит в середине декабря, отметили в пресс-службе.

После переноса в теплицы, растения отмыли, удалили сухие листья и подкормили. Чтобы растениям было комфортно, в оранжерее поддерживается температура не выше 15 градусов и сокращается режим полива.

«Соцветия крупные, желтого цвета, без запаха. Цвести пальмы будут около двух недель. После цветения в искусственной среде плодов не образуется, так как не происходит опыление соцветий. В естественных условиях плодом Трахикарпуса выступает ягода черного цвета с серым налетом. Плоды пальмы несъедобны», – отметили в управлении.

Всего в теплицах управления зеленого строительства зимует 141 пальма и 59 туй. Специалисты говорят, что цветение – это показатель их комфортного и здорового состояния.

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