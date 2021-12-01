Сбер приглашает бесплатно посетить Красноярский краевой краеведческий музей

Сбер совместно с Красноярским краевым краеведческим музеем реализует акцию «День открытых дверей со Сбером». 3 и 4 декабря любой желающий может совершенно бесплатно посетить музей и посмотреть представленные в нем экспозиции.

В программе для жителей и гостей города:

Бесплатное посещение музея по предварительной записи

Космическая экскурсия с матер-классом «Поехали!» (7+) для групп по 15 человек каждый час

Экскурсия «Музейный дайвинг» (7+) с мастер-классом «Китовая почта» для групп по 15 человек каждый час

Кроме того, Сбер подготовил и групповые экскурсии для ребят из детских домов Красноярского края. Ежедневно в «Дни открытых дверей» музей будут посещать по три организованные группы ребят.

В связи с ограничениями в период пандемии вход в музей осуществляется только при наличии qr-кода и паспорта по предварительной записи по телефонам 227-05-80, 227-92-04.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«В этом году Сбер празднует своё 180-летие. К своему юбилею мы подготовили множество акций и мероприятий для клиентов и партнёров. Одно из таких мероприятий предусмотрено для горожан – это «День открытых дверей со Сбером». Я благодарю музей за поддержку нашей инициативы. Подобные акции дают возможность всем желающим посетить Красноярский краевой краеведческий музей, приобщиться к имеющемуся культурному наследию. С удовольствием приглашаю горожан и гостей города посетить музей 3 и 4 декабря».