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Сбер приглашает бесплатно посетить Красноярский краевой краеведческий музей

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Красноярск
08:39 1 Декабря 2021
культура, музей, банк, акция
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сбер совместно с Красноярским краевым краеведческим музеем реализует акцию «День открытых дверей со Сбером». 3 и 4 декабря любой желающий может совершенно бесплатно посетить музей и посмотреть представленные в нем экспозиции.

В программе для жителей и гостей города:  

  • Бесплатное посещение музея по предварительной записи
  • Космическая экскурсия с матер-классом «Поехали!» (7+) для групп по 15 человек каждый час
  • Экскурсия «Музейный дайвинг» (7+) с мастер-классом «Китовая почта» для групп по 15 человек каждый час

Кроме того, Сбер подготовил и групповые экскурсии для ребят из детских домов Красноярского края. Ежедневно в «Дни открытых дверей» музей будут посещать по три организованные группы ребят.

В связи с ограничениями в период пандемии вход в музей осуществляется только при наличии qr-кода и паспорта по предварительной записи по телефонам 227-05-80, 227-92-04.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«В этом году Сбер празднует своё 180-летие. К своему юбилею мы подготовили множество акций и мероприятий для клиентов и партнёров.  Одно из таких мероприятий предусмотрено для горожан – это «День открытых дверей со Сбером». Я благодарю музей за поддержку нашей инициативы. Подобные акции дают возможность всем желающим посетить Красноярский краевой краеведческий музей, приобщиться к имеющемуся культурному наследию. С удовольствием приглашаю горожан и гостей города посетить музей 3 и 4 декабря».

По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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