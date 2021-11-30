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С 1 декабря красноярские кафе и рестораны смогут работать после 23:00

Главная Общество
Красноярск
18:58 30 Ноября 2021
красноярск, ресторанный_бизнес, ограничения
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Красноярские кафе и рестораны смогут работать без ограничений по времени, но для их посещения будут нужны QR-коды. Сегодня глава края Александр Усс подписал соответствующие изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

«После введения QR-кодов, в том числе в общепите, было решено отменить все ограничения времени работы заведений. В этом помогает массовая вакцинация. Надеюсь, что параллельно с увеличением числа жителей, поставивших прививку, будет уменьшаться и количество ограничений», – отметил Александр Усс.

Напомним, что ранее в Красноярском крае было установлено ограничение времени работы общепита с 7.00 до 23.00. А с 15 ноября на территории края вход в большинство заведений — кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, бассейны и многие другие возможен только при наличии QR-кода.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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