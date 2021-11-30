В Красноярске судят убийцу студентки, который скрывался от наказания 8 лет

Красноярский краевой суд рассмотрел дело Владимира Гафарова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве студентки СФУ, сообщает пресс-служба краевого суда.

Девушку нашли мертвой в гаражном массиве на проспекте Свободном 22 апреля 2009 года. Подруги погибшей рассказали, что видели, как она садилась в авто к мужчине поздно вечером и описали его внешность. Им и оказался Гафаров.

На допросе он рассказал, что после ссоры с женой и употребления наркотиков катался по городу, когда встретил группу девушек. Одна из них попросила подвезти ее до общежития. Преступник согласился, но завез девушку на место преступления, где изнасиловал и задушил ремнем автомобиля.

Несмотря на признательные показания, в 2010 году присяжные оправдали Гафарова. Позже Верховный суд РФ отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. Однако, преступник скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Нашли его только в 2019 году.

26 ноября суд присяжных признал Гафарова виновным по статьям 105 и 131 УК РФ. Первого декабря в Красноярском краевом суде состоится обсуждение вердикта присяжных. Дата приговора будет оглашена позже.

Фото: НКК