Полигон под Канском, где хранится больше 2,5 млн тонн лигнина, обследуют до конца года

Полигон для хранения лигнина под Канском обследуют до конца года. Подрядчик – ООО «Югтехноинжиниринг», уже провёл инженерно-геодезические изыскания, отобрал пробы почвы и лигнина и отправил их лабораторию краевого Центра мониторинга.

Следующий шаг – подготовка проектно-сметной документации и определение способа ликвидации полигона.

«Вопрос ликвидации лигнинохранилища в Канске стоит в министерстве на особом контроле. Мы проделали уже большую работу, об этом говорит и количество проводимых исследований объекта. Учитывая состав скопившихся отходов, их особенности реагировать на внешние факторы, нам важно не просто ликвидировать имеющийся полигон, но и восстановить экологический баланс окружающей среды на территории», – отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Напомним, в августе 2021 года полигон был включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Место хранения лигнина создал Канский биохимический завод, закрытый в марте 2010 года. Общая площадь объекта составляет 20 га, накоплено свыше 2,5 млн тонн отходов.

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