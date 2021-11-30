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Социальные предприниматели Красноярского края могут получить до 500 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
17:10 30 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае
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В этом году благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» социальные предприниматели региона впервые могут рассчитывать на гранты. На реализацию своих проектов представители бизнеса могут получить от 100 до 500 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте правительства региона, для того, чтобы получить финансовую поддержку, предприниматель должен обладать официальным статусом социального предприятия и пройти специальное обучение в центре «Мой бизнес».

Первые подобные курсы прошли в ноябре. На них эксперты рассказывали про основы финансового планирования и маркетинга, а также методы повышения продаж, умение грамотно формировать бизнес-план для социального предприятия. рассматривали вопросы поиска дополнительных источников финансирования для своих проектов и т.д.

Руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова отмечает, что в этом году более 25 предпринимателей выполнили все условия и теперь могут направить заявку на грант.

"Финансовая поддержка социальных проектов запланирована также на 2022 и 2023 годы, - подчеркнула Татьяна Бочарова. - Предприниматели могут уже сейчас обратиться в наше агентство, получить официальный статус социального предприятия и также рассчитывать на получение гранта».

Отметим, что грант предпринимателям предоставляется при условии софинансирования. Так, вложить в свой проект предпринимателем придется не менее 50%.

Отправить заявки на получение гранта социальные предприниматели могут до 20 декабря 2021 года. Все подробности можно посмотреть здесь.

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