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En+ Group получила премию «Зелёный Свет»

Главная Общество
Красноярск
17:30 30 Ноября 2021
награда, экология
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29 ноября компания En+ Group, основанная промышленником Олегом Дерипаска, стала обладателем премии в области устойчивого развития «Зелёный Свет» компании Schneider Electric.

Премия появилась в этом году и направлена продвижение ESG-повестки (от англ. environmental – экология, social – социальное развитие, governance – корпоративное управление). Этот индекс показывает то, насколько компания заботится об экологии.

En+ Group одержала победу в номинации «ESG-прорыв: самое значительное улучшение ESG-показателей за 3 года»: только за последний год En+ Group публично представила свой стратегический план по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов и сумела произвести алюминий с самым низким углеродным следом, благодаря принципиально новой технологии инертного анода.

«Признание Schneider Electric – большая честь для En+ Group. Мы, как представители бизнес-сообщества, обладаем схожим видением относительно низкоуглеродной экономики будущего, а главное, мы считаем, что достичь её можно только сообща, – отметил исполнительный председатель Совета директоров En+ Group Лорд Баркер. — В рамках премии «Зеленый Свет» мы надеемся вдохновить другие компании присоединиться к нашим стремлениям и идеям. Совместными усилиями мы можем добиться того, что 2020-е станут десятилетием перемен к лучшему не только для человечества, но и для всей планеты».

Организаторы премии отметили активную позицию En+ Group в области экологии, прозрачность и последовательность в раскрытии её нефинансовых показателей, непрерывное совершенствование в области устойчивого развития, а также внедрение новых «зеленых» проектов.

Общество / НОВОСТИ
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