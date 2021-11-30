Золотую медаль завоевал школьник из Красноярска на престижном Международном турнире по информатике

XIII Международный осенний турнир по информатике (IATI 2021) завершился в Болгарии. В этом году он проходил в дистанционном формате. В составе старшей и юниорской сборных России пять золотых и три серебряные награды завоевали восемь школьников. Среди победителей в старшей возрастной группе и ученик Красноярска - Александр Бабин (школа №149), который получил золотую медаль.

Отметим, что ученик выпускного класса уже не первый раз становится победителем олимпиад различного уровня. Так, в 2021 году он стал лучшим сразу в трех дисциплинах на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: «Экология», «Информатика и ИКТ» и «Физика» и призером ВсОШ по математике.

Сам Александр Бабин отмечает, что хорошую базу знаний по информатике получил, занимаясь в Центре профессионального самоопределения.

- К международной олимпиаде готовился в образовательном центре «Сириус» вместе с российской сборной, - рассказывает Александр. - В будущем хотел бы связать свою профессию с программированием.

Сейчас Александр планирует усиленно готовиться к Международной олимпиаде по информатике International Olympiad in Informatics, которая состоится в сентябре следующего года.

Фото: ©пресс-служба министерства образования Красноярского края