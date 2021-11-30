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Главный врач красноярской больницы №20 получил медаль священномученика Амфилохия III степени

Главная Общество
Красноярск
17:00 30 Ноября 2021
красноярск, награда, врач
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Главного врача Главный врач больницы №20 наградили медалью Красноярской епархии священномученика Амфилохия (епископа Красноярского) III степени. Награду вручил лично митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон во время заседания Общественного совета при Красноярской митрополии.

«Я благодарен владыке Пантелеимону за эту почетную награду. Уверен, что усилия Общественного совета в защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей помогают сохранению нашей культуры и исторической памяти. Рад, что в силу своих возможностей могу послужить этому благому делу», – отметил Владимир Фокин.

Кроме него, медали, архиерейские грамоты и благодарственные письма получили председатель Общественного совета при Красноярской митрополии, депутат Государственной Думы Российской Федерации, соучредитель краевого отделения Всемирного Русского Народного Собора Виктор Зубарев, депутат Законодательного собрания Красноярского края Владислав Зырянов, председатель красноярского отделения Всемирного Русского Народного Собора Сергей Витковский, предприниматель Дмитрий Атанаев, доцент Красноярского государственного медицинского университета Вера Тимошенко, директор ИА «Независимое Информационное Агентство» Виктор Исаев.

Добавим, что темой заседания стала работа педагогических коллективов Красноярского кадетского корпуса и Мариинской гимназии по исполнению Указа Президента России «О стратегии развития национальной безопасности».

Фото: © kerpc.ru

Общество / НОВОСТИ
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