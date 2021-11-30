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РУСАЛ направил 8 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Главная Общество
Красноярск
15:34 30 Ноября 2021
медицина, помощь, предприятие, вирус, металлургия
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РУСАЛ с начала пандемии в 2020 направил на борьбу с коронавирусной инфекцией и поддержку здравоохранения в регионах 8 млрд рублей.

Год назад в семи российских городах Сибири и Урала были открыты построенные на средства РУСАЛа Медицинские центры помощи и спасения для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. На строительство и оснащение медцентров всем необходимым оборудованием, включая компьютерные томографы, аппараты УЗИ экспертного класса, кислородные станции, аппараты лабораторной и функциональной диагностики, компания направила порядка 4 млрд рублей.

Инициатива системной поддержки региональной медицины в городах, удаленных от крупных центров и испытывающих острый дефицит квалифицированной помощи, принадлежала основателю компании и общественному деятелю Олегу Дерипаске. Решение этой задачи стало особенно актуальным в условиях пандемии.

С учетом сложности и масштабов задачи строительство было завершено в кратчайшие сроки (от 6 до 7 мес.). За год врачи медицинских центров, которые были переданы местным больницам, спасли более 13,5 тысяч человек.

После открытия медцентров компания продолжила финансировать мероприятия по борьбе с пандемией, в том числе оказывать регулярную поддержку региональным системам здравоохранения. На эти цели РУСАЛ дополнительно направил около 4 млрд рублей. Они пошли на приобретение препаратов и реактивов для лабораторий, сотен тысяч средств индивидуальной защиты, а также автомобилей скорой помощи для региональных больниц. При содействии компании для медицинского персонала регулярно проводятся онлайн-семинары с ведущими экспертами для получения актуальной информации по передовым методам лечения вируса. Уже в 2021 году РУСАЛ передал медучреждениям кислородные концентраторы и станции, которые необходимы для лечения больных в тяжелом состоянии.

РУСАЛ направил 8 млрд рублей на борьбу с COVID-19

«РУСАЛ стал одной из первых компаний в России, которая начала полномасштабную борьбу с коронавирусом. Опыт противодействия эпидемии Эболы в Гвинее не оставлял нам никаких иллюзий – нужны были срочные и решительные меры, особенно в малых, отдаленных от областных центров городах, в которых, зачастую, нет доступа к высокотехнологичной медицине. Первостепенной задачей было не только минимизировать распространение COVID-19 на предприятиях, но и обеспечить жителей наших регионов необходимой медицинской инфраструктурой и квалифицированной помощью. Более 8 млрд рублей РУСАЛ направил на эти цели с марта 2020 года, но за этими цифрами стоит большее – это жизни людей, спасенных врачами построенных нами медицинских центров, это поддержка медиков в регионах, это помощь нашим ветеранам и всем тем, кто больше всего в ней нуждается», – сказал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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