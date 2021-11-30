В Красноярске из-за отсутствия маркировок уничтожат партию обуви на 2,8 миллиона рублей

Контрольную закупку в гипермаркете одежды и обуви «Лидер» в ТРК «МАВИ» провели сотрудники Управления Роспотребнадзора совместно с Красноярской таможней. В ходе мероприятия было установлено, что ИП Киемов Х.Ш. реализовывал обувь без маркировки. На данную партию товара был наложен арест. Всего с реализации было снято 2 216 пар обуви на сумму 2 857 651 рублей.

Изучив документы предпринимателя, выяснилось, что декларация о соответствии продукции требованиям безопасности выдана в 2020 году органом по сертификации, который прекратил деятельность уже три года назад. Более того, сведений о декларации не было и реестре деклараций о соответствии национальной системы аккредитации.

"Декларация является поддельной, а обувь – опасной для жизни и здоровья. Арбитражный суд Красноярского края принял решение изъять у продавца арестованную обувь для дальнейшего уничтожения", - сообщили журналистам SIbnovosti.ru в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Фото: ©Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

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