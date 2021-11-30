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Александр Усс: «2022 год пройдёт под знаком 200-летия Енисейской губернии»

Главная Общество
Красноярск
16:00 30 Ноября 2021
в красноярском крае, юбилей
Фотография © krskstate.ru
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Красноярский край готовится встретить 200-летний юбилей. Глава края Александр Усс провёл очередное заседание оргкомитета по подготовке и празднованию знаменательной даты.

Эстафета мероприятий, приуроченных к главному предстоящему событию, стартовала уже в этом году. В частности, осенью в Красноярске прошёл VIII Сибирский исторический форум, посвящённый юбилейной дате и 120-летию Красноярского краевого отделения Русского географического общества.

Кроме этого, ведётся работа с архивами края. Так, подготовлен к изданию биографический словарь «Архитекторы Енисейской губернии», ведётся оцифровка документов в хранилищах, а СФУ создаёт  электронный атлас по истории края, Тывы и Хакасии для учеников 5-10 классов.

Благодаря поддержке главы региона, возобновит работу красноярская студия кинохроники. В будущем на ней снимут три документальных фильма и игровое кино, посвящённые истории края. Отметим, что по договорённости с создателями киноленты во всех массовых сценах будут принимать участие жители края. 

В посёлке Овсянка по инициативе Александра Усса начнётся строительство Национального центра Виктора Петровича Астафьева. В нем будут проходить большие научные конференции, фестивали и другие знаковые события. Центр откроют к юбилею писателя в 2024 году.

В честь 200-летия основания Енисейской губернии в городе появится новый памятник. Участники заседания предложили его установить в сквере на пересечении  улиц Копылова, Красной Армии, Ладо Кецховели и Пушкина, где сейчас расположен памятник первому губернатору Енисейской губернии Александру Петровичу Степанову.

По итогам обсуждения глава региона отметил, что в празднования юбилея нужно привлечь не только все территории края, но и соседние регионы - Хакасию и Тыву.

«В подготовке и праздновании 200-летия основания Енисейской губернии важна межрегиональная составляющая. Под эгидой этого знакового исторического события на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии пройдёт череда масштабных событий. Это дополнительный объединяющий стимул для наших территорий», – отметил Александр Усс.

Общество / НОВОСТИ
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