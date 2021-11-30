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Завтра на железнодорожном вокзале Красноярска пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом

Главная Общество
Красноярск
14:26 30 Ноября 2021
железные дороги, вокзал, спид, акция
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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1 декабря Красноярская железная дорога присоединится к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В этот день на железнодорожном вокзале Красноярска будет работать пункт экспресс-тестирования, где все желающие смогут узнать свой ВИЧ-статус в течение 15 минут.

Пункт расположится в главном зале ожидания на втором этаже.

Волонтеры раздадут пассажирам специальные памятки-инструкции «ВИЧ-инфекция: знать и не бояться», а также предложат пообщаться с представителями Центра профилактики и борьбы со СПИДом, чтобы получить подробную информацию о ВИЧ-инфекции и мерах профилактики.

Отметим, мероприятие на вокзале пройдет с соблюдением масочного режима и всех рекомендованных мер противоэпидемической безопасности.

Кроме того, в рамках акции молодые работники Красноярской магистрали смогут в онлайн-режиме пообщаться с врачами Центра: специалисты расскажут о диагностике ВИЧ и ответят на все интересующие вопросы.

Напомним, главная задача акции – объединить усилия органов государственной власти и общественных организаций для привлечения внимания к проблеме распространения заболевания ВИЧ/СПИД на территории России.

Акция поддерживает социальную активность жителей и призывает к ответственному отношению к своей жизни и жизни окружающих.

По материалам КрасЖД

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