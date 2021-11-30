На «нулевом чтении» мэр Сергей Ерёмин обсудил с депутатами особенности бюджета на 2022 год

В «нулевом чтении» проекта бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов приняли участие мэр Сергей Ерёмин, председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина, руководители фракций и комиссий Горсовета, а также первый заместитель главы города-руководитель департамента финансов Роман Одинцов.

Глава города отметил, что впервые в истории Красноярска объём бюджета на предстоящий год превысит планку в 40 млрд рублей. По-прежнему сверхважными останутся задачи по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и уменьшению кредитной нагрузки на муниципальный бюджет.

«За четыре последних года наш городской «кошелёк» прирос более чем на 14 млрд рублей. Я напомню, что в октябре 2017 года, когда я пришёл на пост главы Красноярска, наш городской бюджет составлял всего 29,1 млрд рублей, – обратился к депутатам Сергей Ерёмин. – Помимо работы над увеличением параметров бюджета, важнейшее направление – кредитная история города. В 2017 году доля муниципального долга в собственных доходах составляла 87,6%. В начале 2021 года мы впервые за десятилетнюю историю перешагнули психологическую планку в 50% долга».

Также мэр напомнил, что в работе по уменьшению долговой нагрузки новацией стало использование механизма муниципальных облигаций. В стране очень мало городов, осуществляющих эмиссию муниципальных ценных бумаг. Так вот Красноярск стал первым муниципальным образованием, разместившим облигации на Московской бирже в 2020 году.

Говоря о бюджете на будущий год, первый заместитель главы города-руководитель департамента финансов Роман Одинцов отметил, что самостоятельность бюджета растёт. Его расходы планируется ориентировать на национальные проекты: «Демография», «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Жильё и городская среда», «Культура».

Отметим несколько ключевых направлений развития города, на которые предполагается направить средства городского бюджета в 2022 году:

ШКОЛЫ. Начнётся строительство двух школ: в 3-ем мкр. «Солнечного» и в мкр. «Метростроитель». Будет достроена школа на 1550 мест в микрорайоне «Бугач». Планируется завершить реконструкцию школы №36 и начать работы по реконструкции школы №47. Из крупных объектов по устранению аварийности зданий общеобразовательных учреждений – снос и возведение нового модульного здания школы №50 в Ленинском районе.

Начнётся строительство двух школ: в 3-ем мкр. «Солнечного» и в мкр. «Метростроитель». Будет достроена школа на 1550 мест в микрорайоне «Бугач». Планируется завершить реконструкцию школы №36 и начать работы по реконструкции школы №47. Из крупных объектов по устранению аварийности зданий общеобразовательных учреждений – снос и возведение нового модульного здания школы №50 в Ленинском районе. ДЕТСКИЕ САДЫ. Предусмотрено строительство двух детских садов (Академгородок, жилой район «Медицинский городок»). Также закладываются средства на проектирование ещё трёх учреждений для дошколят в 6-ом мкр. «Покровский», дополнительный корпус детсада №231 по ул. Красной Армии и в 4-ом мкр. жилого района «Бугач».

Кроме того, бюджетом предусмотрены средства на капитальный ремонт восьми школ и семи детских садов.

ДОРОГИ. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог затронет четыре объекта: ул. Красной Армии с прилегающими к ней улицами, ул. Пограничников, ул. Маерчака и ул. Абытаевская. Что касается строительства и реконструкции, то в плане – 10 дорожных объектов, в их числе: пешеходный переход через ул. Калинина к новой школе в мкр. «Бугач», транспортная развязка в мкр. «Тихие Зори», переезд через Северное шоссе и др.

ПАРКИ И СКВЕРЫ. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» будет благоустроено 8 общественных пространств, в том числе сразу три набережные: в Ленинском районе – за парком им. 1 мая, в Советском районе – вдоль пр. Ульяновский и в Центральном районе – очередной этап набережной Качи (от ул. Вейнбаума до Стрелки). Помимо этого, планируется реализовать первый этап создания сквера на месте бывшего рынка «Казачий», благоустроить пр. им. газеты «Красноярский рабочий», бульвар по ул. Краснодарской и парк Центра технического проектирования в мкр. «Водники». Также бюджетом предусмотрено несколько проектов развития острова Татышев.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» будет благоустроено 8 общественных пространств, в том числе сразу три набережные: в Ленинском районе – за парком им. 1 мая, в Советском районе – вдоль пр. Ульяновский и в Центральном районе – очередной этап набережной Качи (от ул. Вейнбаума до Стрелки). Помимо этого, планируется реализовать первый этап создания сквера на месте бывшего рынка «Казачий», благоустроить пр. им. газеты «Красноярский рабочий», бульвар по ул. Краснодарской и парк Центра технического проектирования в мкр. «Водники». Также бюджетом предусмотрено несколько проектов развития острова Татышев. ДВОРЫ и ПРОЕЗДЫ: в плане – ремонт 36 дворов и 88 межквартальных проездов. Как отметил глава города, с учётом традиционной экономии средств по результатам торгов будут благоустроены дополнительные объекты, а количество обновлённых межквартальных проездов по итогам 2022 года может стать рекордным.

в плане – ремонт 36 дворов и 88 межквартальных проездов. Как отметил глава города, с учётом традиционной экономии средств по результатам торгов будут благоустроены дополнительные объекты, а количество обновлённых межквартальных проездов по итогам 2022 года может стать рекордным. ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ ЖИТЕЛЕЙ. По поручению мэра Сергея Ерёмина этой статье расходов в бюджете уделяется серьёзное внимание. Так, в следующем году будет проведён традиционный конкурс «Самый благоустроенный район». В рамках конкурса «Лучшая концепция озеленения территории» будет поддержано 50 проектов жителей. Кроме того, средства будут направлены на 9 инициативных проектов горожан по благоустройству.

Добавим, что при формировании бюджета сохраняются все инициативные меры социальной поддержки. Основная доля бюджета будет направлена на развитие социальной сферы города. Предусмотрены главным финансовым документом и новшества. Так, планируется создать городской Центр молодёжного предпринимательства.

В завершение «нулевого чтения» глава города поблагодарил депутатов за совместную работу по формированию бюджета и напомнил, что 2 декабря состоится расширенное заседание комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию городского Совета по дальнейшему рассмотрению проекта бюджета города.

Кроме того, 3 декабря планируется проведение публичных слушаний по бюджету с учётом всех коронавирусных ограничений. На 21 декабря намечена сессия Красноярского городского Совета депутатов по принятию бюджета на будущий год и плановый период.