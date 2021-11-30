В Норильске и Дудинке началась полярная ночь. С 30 ноября Таймыр будет погружён в сумерки. Рассвет жители севера Красноярского края увидят только 13 января.

Последний световой день в Норильске в этом году наблюдали 29 ноября – его продолжительность составила всего полчаса: солнце выглядывало из-за горизонта с 12:32 до 13:02, пишет Таймырский телеграф.

Напомним, продолжительность светового дня во время полярной составляет менее четырех часов. 30 ноября восход обычно наступает в 13:00, а заход солнца наблюдается уже в 14:30.

Фото: Андрей Титанин / Типичный Норильск