30 ноября
Красноярск
погода 0 °C
74.98
 
€ 84.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В микрорайоне Солнечный почти восстановили подпорную стену

Главная Общество
Красноярск
13:41 30 Ноября 2021
общество, красноярск, восстановление, обрушение
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Восстановление подпорной стены по ул. 60 лет Образования СССР, 50а проходило за счёт средств резервного фонда города после аварийного обрушения.

Монолитная бетонная стена теперь расположена чуть дальше от дома. Через каждые 3 метра вдоль дома забиты укрепительные сваи, между стеной и сваями залит бетонный пояс, предусматривающий трубы водоотведения. Сверху уложен асфальт, на котором уклонами обеспечен водоотвод. Стена укреплена откосом, он накрыт геосеткой и отсыпан грунтом, там в дальнейшем будет расти газонная трава.

Целую часть стены пришлось укреплять по другой технологии, так как под ней расположены павильоны и шиномонтажка, собственники отказались убирать их даже временно. Поэтому в проект восстановления пришлось вносить изменения. Часть стены укрепили изнутри, со стороны дома. Там убрали грунт, залили бетонную подушку, связали её арматурой, установили контрафорсы, обустроили систему водоотведения и произвели обратную засыпку. Из-за этого работы завершили чуть позже, чем планировалось первоначально.

Восстановление подпорной стены шло под контролем жителей дома.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске из-за отсутствия маркировок уничтожат партию обуви на 2,8 миллиона рублей

В Красноярске из-за отсутствия маркировок уничтожат партию обуви на 2,8 миллиона рублей

30 Ноября 2021 г.
с реализации было снято 2 216 пар обуви
Новости Красноярска: Александр Усс: «2022 год пройдёт под знаком 200-летия Енисейской губернии»

Александр Усс: «2022 год пройдёт под знаком 200-летия Енисейской губернии»

30 Ноября 2021 г.
К празднованию привлекут не только территории края, но и соседние регионы
Новости Красноярска: РУСАЛ направил 8 млрд рублей на борьбу с COVID-19

РУСАЛ направил 8 млрд рублей на борьбу с COVID-19

30 Ноября 2021 г.
Год назад были открыты Медицинские центры помощи и спасения
Новости Красноярска: В Норильске и Дудинке началась полярная ночь

В Норильске и Дудинке началась полярная ночь

30 Ноября 2021 г.
Рассвет местные жители только 13 января
Новости Красноярска: Завтра на железнодорожном вокзале Красноярска пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом

Завтра на железнодорожном вокзале Красноярска пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом

30 Ноября 2021 г.
Пункт расположится в главном зале ожидания на втором этаже
Новости Красноярска: На «нулевом чтении» мэр Сергей Ерёмин обсудил с депутатами особенности бюджета на 2022 год

На «нулевом чтении» мэр Сергей Ерёмин обсудил с депутатами особенности бюджета на 2022 год

30 Ноября 2021 г.
Объём бюджета на предстоящий год превысит планку в 40 млрд рублей
Новости компаний
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске учитель танцев на 15 лет отправится в колонию за совращение детей

В Красноярске учитель танцев на 15 лет отправится в колонию за совращение детей

27 Ноября 2021 г.
Следствие доказало более 40 эпизодов
Новости Красноярска: Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

29 Ноября 2021 г.
Трое школьников погибли
Новости Красноярска: За банкет во время траура губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска

За банкет во время траура губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска

27 Ноября 2021 г.
Он решил отметить вступление в должность
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru