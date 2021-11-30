В микрорайоне Солнечный почти восстановили подпорную стену

Восстановление подпорной стены по ул. 60 лет Образования СССР, 50а проходило за счёт средств резервного фонда города после аварийного обрушения.

Монолитная бетонная стена теперь расположена чуть дальше от дома. Через каждые 3 метра вдоль дома забиты укрепительные сваи, между стеной и сваями залит бетонный пояс, предусматривающий трубы водоотведения. Сверху уложен асфальт, на котором уклонами обеспечен водоотвод. Стена укреплена откосом, он накрыт геосеткой и отсыпан грунтом, там в дальнейшем будет расти газонная трава.

Целую часть стены пришлось укреплять по другой технологии, так как под ней расположены павильоны и шиномонтажка, собственники отказались убирать их даже временно. Поэтому в проект восстановления пришлось вносить изменения. Часть стены укрепили изнутри, со стороны дома. Там убрали грунт, залили бетонную подушку, связали её арматурой, установили контрафорсы, обустроили систему водоотведения и произвели обратную засыпку. Из-за этого работы завершили чуть позже, чем планировалось первоначально.

Восстановление подпорной стены шло под контролем жителей дома.