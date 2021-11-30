Депутаты Горсовета проголосовали за повышение зарплаты главе Красноярска Сергею Ерёмину

Депутаты проголосовали за повышение зарплаты главе города, сообщают gornovosti.ru. Решение приняли на внеочередной сессии горсовета. Теперь Сергей Ерёмин будет получать не 250 тысяч рублей, а 300 тысяч.

Кроме этого, остальные муниципальные служащие тоже начнут получать больше денег, но только в виде премий. Фонд оплаты труда для них подняли на 10%.

Первый вице-мэр и руководитель департамента финансов Роман Одинцов пояснил, что порядок оплаты труда главы города не пересматривали с 2016 года, но за этот период проводилась индексация. В итоге 23 депутата проголосовали «за», трое выступили против и еще пять человек воздержались.

Теперь Сергей Ерёмин будет получать не 250 тысяч рублей, а 300 тысяч.

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