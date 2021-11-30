30 ноября
Красноярск
погода 0 °C
74.98
 
€ 84.48
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае виновники лесных пожаров заплатят свыше 1,1 млн рублей на их тушение

Главная Общество
Красноярск
13:20 30 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, прокуратура, лесные пожары, вина
версия для печати Ico_print

Прокуроры Абанского, Емельяновского и Ермаковского районов провели проверки законодательства в сфере охраны лесов от пожаров.

4 местных жителя судом осуждены по ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений) в связи с возникновением по их вине трёх лесных пожаров в 2019, 2020 гг.

Расходы на их тушение силами КГАУ «Лесопожарный центр» — свыше 1,1 млн рублей.

Прокуроры направили в суд исковые заявления с требованием о взыскании с виновных лиц понесённых расходов, которые удовлетворены в полном объёме.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске из-за отсутствия маркировок уничтожат партию обуви на 2,8 миллиона рублей

В Красноярске из-за отсутствия маркировок уничтожат партию обуви на 2,8 миллиона рублей

30 Ноября 2021 г.
с реализации было снято 2 216 пар обуви
Новости Красноярска: Александр Усс: «2022 год пройдёт под знаком 200-летия Енисейской губернии»

Александр Усс: «2022 год пройдёт под знаком 200-летия Енисейской губернии»

30 Ноября 2021 г.
К празднованию привлекут не только территории края, но и соседние регионы
Новости Красноярска: РУСАЛ направил 8 млрд рублей на борьбу с COVID-19

РУСАЛ направил 8 млрд рублей на борьбу с COVID-19

30 Ноября 2021 г.
Год назад были открыты Медицинские центры помощи и спасения
Новости Красноярска: В Норильске и Дудинке началась полярная ночь

В Норильске и Дудинке началась полярная ночь

30 Ноября 2021 г.
Рассвет местные жители только 13 января
Новости Красноярска: Завтра на железнодорожном вокзале Красноярска пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом

Завтра на железнодорожном вокзале Красноярска пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом

30 Ноября 2021 г.
Пункт расположится в главном зале ожидания на втором этаже
Новости Красноярска: На «нулевом чтении» мэр Сергей Ерёмин обсудил с депутатами особенности бюджета на 2022 год

На «нулевом чтении» мэр Сергей Ерёмин обсудил с депутатами особенности бюджета на 2022 год

30 Ноября 2021 г.
Объём бюджета на предстоящий год превысит планку в 40 млрд рублей
Новости компаний
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 35 человек

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 35 человек

25 Ноября 2021 г.
Под медицинским наблюдением находятся 55 685 жителей региона
Новости Красноярска: За банкет во время траура губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска

За банкет во время траура губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска

27 Ноября 2021 г.
Он решил отметить вступление в должность
Новости Красноярска: Штамм «дельта» COVID-19 внезапно самоликвидировался в Японии

Штамм «дельта» COVID-19 внезапно самоликвидировался в Японии

25 Ноября 2021 г.
Ученые пытаются объяснит это явление
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru