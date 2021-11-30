В Красноярском крае виновники лесных пожаров заплатят свыше 1,1 млн рублей на их тушение

Прокуроры Абанского, Емельяновского и Ермаковского районов провели проверки законодательства в сфере охраны лесов от пожаров.

4 местных жителя судом осуждены по ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений) в связи с возникновением по их вине трёх лесных пожаров в 2019, 2020 гг.

Расходы на их тушение силами КГАУ «Лесопожарный центр» — свыше 1,1 млн рублей.

Прокуроры направили в суд исковые заявления с требованием о взыскании с виновных лиц понесённых расходов, которые удовлетворены в полном объёме.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости