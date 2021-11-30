В Красноярском крае выросло число беременных с коронавирусной инфекцией

На коллегии минздрава рассматривались вопросы охраны материнства и детства в условиях ковид.

На особом контроле в пандемию беременные. По словам, врачей за 9 месяцев от коронавирусной инфекции пролечили больше беременных женщин, чем за весь 2020 год, 57 % от всех заболевших медпомощь оказывали в условиях стационара, у 58 % из них наблюдалось тяжёлое течение заболевания. На этом фоне развивались клинические акушерские состояния, потребовавшие проведение интенсивной терапии, ИВЛ, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

— Единственный выход в данной ситуации — вакцинация. В лидерах находятся Ирбейский район, Шарыпово, Норильск, Красноярск (Центральный и Советский районы), Назарово. Но темпы вакцинации всё-таки остаются низкими. Необходимо наладить взаимодействие взрослой поликлинической сети и женских консультаций. Я прошу руководителей территориальных поликлиник создать необходимые условия для вакцинации беременных женщин, — сказала заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Бичурина.

Фото: kraszdrav.ru