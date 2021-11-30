В Красноярском крае эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 53,7 %

Болеет гриппом и ОРВИ в основном взрослое население. С 22 по 28 ноября, показатель заболеваемости превысил эпидемический порог на 53,7 %, сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев в своём telegram-канале. В среднем болеет один из ста жителей.

Доля вирусов гриппа А (H3N2) в общей структуре положительных находок респираторных вирусов — 13,5 %.

71 % всех заболевших учеников — школьники Красноярска.

Дмитрий Горяев напомнил, что школы могут временно переводить учеников на дистанционное обучение, если по причине заболевания отсутствуют более 20 % учеников.

Фото: © Наталья Горшакова / РИА Новости