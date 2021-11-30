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«Норникель»: курс к безуглеродному будущему

Главная Общество
Красноярск
11:49 30 Ноября 2021
общество, компания, экология, инвестиции
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«Норникель» провёл ежегодный День инвестора.

Компания завершила основные этапы экологической программы на Кольском полуострове. Отметим, что реализация «Серного проекта» в Норильске также идёт полным ходом. В этом году «Норникелю» удалось успешно исполнить план капитальных затрат, они увеличатся более чем на 50 %.

Корзина металлов играет ключевую роль в глобальном переходе к углеродно-нейтральной экономике. Реализация основных проектов роста также идёт по плану, долгосрочный прогноз производства был повышен.

Стратегическая цель «Норникеля» — войти в премьер-лигу компаний, способствующих переходу к зеленой экономике, и стать лидером в устойчивом развитии. Компании нужно решить экологические проблемы, связанные с выбросами диоксида серы и загрязнением территорий присутствия.

«Норникель» пересмотрел долгосрочную инвестиционную программу на 2021-2030 гг., увеличив её до 35 млрд долл., из которых 6 млрд долл. направят на экологические проекты. Важный компонент расширенной инвестиционной программы — капитальные затраты на развитие энергетической инфраструктуры (8 млрд долл.), включающие ускоренную модернизацию возобновляемых источников энергии, линий высоковольтных передач, реализацию новых проектов по добыче и транспортировке природного газа. Дополнительные 2 млрд долл. долгосрочных инвестиций направят на поддержание основных фондов в частности, капитальные ремонты и приобретение нового оборудования.

Благодаря запуску программы «Технологический прорыв 1.0» «Норникель» увеличил доказанные и вероятные запасы руды практически на 600 млн тонн, используя при этом передовые инструменты по управлению ресурсами и их оценке. Компания

также увеличила и долгосрочный прогноз производства металлов до 2030 года. Рост производства никеля и меди составит 25-35 %, а металлов платиновой группы — 50-60 %. Соответственным образом планируется расширить перерабатывающие активы.

Компания также рассматривает возможности закрепиться на рынке батарейных материалов за счёт научных исследований и партнёрств для большей интеграции во всю цепочку производства аккумуляторных батарей для электромобилей на европейском рынке.

- Мы запустили внедрение программы мониторинга вечной мерзлоты в Норильске, начали обновление основных производственных активов и энергетической инфраструктуры. Ожидаем существенного снижения выбросов парниковых газов по мере реализации программ энергоэффективности и модернизации генерирующих активов.

Также „Норникель“ взял на себя дополнительные обязательства по обновлению города Норильска и превращению его в современный город с высоким качеством жизни.

На протяжении нескольких бизнес-циклов наша корзина металлов продемонстрировала устойчивость к волатильности спроса на сырьевые товары. Наша цель — интеграция в новую зелёную экономику. Мировой тренд на решение проблемы изменения климата ведет к увеличению спроса на наши металлы, что подтверждает правильность нашего решения по росту производства. Я верю, что наши усилия приведут к росту акционерной стоимости за счет комбинации самой высокой в отрасли рентабельности и лучших стандартов устойчивого развития, — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Фото: nornickel.ru

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