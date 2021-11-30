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1 декабря на красноярском железнодорожном вокзале можно будет бесплатно сдать тест на ВИЧ/СПИД

Главная Общество
Красноярск
11:47 30 Ноября 2021
красноярск, вич, тест, здоровье
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1 декабря в Красноярске в рамках акции СТОП ВИЧ/СПИД состоится выезд мобильного пункта с экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию для всех желающих. Много времени тест не займёт – специалисты Краевого Центра СПИД  возьмут образцы и отдадут результат анализа в течение 15 минут. 

«Результаты полностью анонимны и не подлежат публичному разглашению. Проверится можно совершенно бесплатно», – говорится на сайте Министерства здравоохранения Красноярского края.

Экспресс-лабораторию можно найти на Железнодорожном вокзале (ул. 30 июля, 1) с 11:00 до 14:30.

Кроме этого, медики просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить персональные риски, напомнят о действенных мерах защиты.

Акция проходит с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится дезинфекция всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.

Дополнительная информация по телефону 226-84-08. 

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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