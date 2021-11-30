1 декабря на красноярском железнодорожном вокзале можно будет бесплатно сдать тест на ВИЧ/СПИД

1 декабря в Красноярске в рамках акции СТОП ВИЧ/СПИД состоится выезд мобильного пункта с экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию для всех желающих. Много времени тест не займёт – специалисты Краевого Центра СПИД возьмут образцы и отдадут результат анализа в течение 15 минут.
«Результаты полностью анонимны и не подлежат публичному разглашению. Проверится можно совершенно бесплатно», – говорится на сайте Министерства здравоохранения Красноярского края.
Экспресс-лабораторию можно найти на Железнодорожном вокзале (ул. 30 июля, 1) с 11:00 до 14:30.
Кроме этого, медики просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить персональные риски, напомнят о действенных мерах защиты.
Акция проходит с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится дезинфекция всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.
Дополнительная информация по телефону 226-84-08.
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын