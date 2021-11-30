В Красноярск прибыли двадцать «Адмиралов»

В Красноярск доставили новые троллейбусы «Адмирал». 20 машин заменят старые на маршрутах №13 и №4. Новый городской электротранспорт был создан по проекту «Чистый город» и рассчитан на 96 пассажиров.

В широком салоне пассажиры смогут чувствовать себя уютно и безопасно. Кресла установлены в низкопольной части, что очень удобно для родителей с детьми и людей с ограниченными возможностями. Троллейбусы оборудованы видеонаблюдением, мультимедийными мониторами, USB-портами для зарядки мобильных гаджетов, валидаторами.

Алюминиевые панели для внутренней отделки салона сделаны в цехах красноярского предприятия.

«Это самый инновационный троллейбус на российском рынке. Он может конкурировать с абсолютно любым европейским аналогом. В кабине созданы все необходимые условия для водителя, ведь он проводит за рулём по 8 часов. Есть кнопка бдительности – это гарантирует, что водитель не заснёт за рулём, – рассказала директор по продажам ПК «Транспортные системы» Светлана Саведро.

В салоне установлена мультимедийная система, которая может работать «гидом»: проезжая мимо любой достопримечательности города, пассажиры увидят на экране небольшую презентацию о ней.

«Мы постепенно подходим к развитию электротранспорта в городе. Уже сейчас троллейбусами обеспечен весь левый берег. Сейчас мы развиваем троллейбусные и трамвайные направления на правом берегу, планируем маршруты через Белые Росы и Пашенный», – отметил глава города Сергей Ерёмин.

Напомним, что до 2024 года планируется обновить парк городского электротранспорта на 70 %. На эти цели в городского бюджета предусмотрено около 3,5 млрд рублей. Кроме этого, в эту сумму входит и повышение зарплаты работникам на 5 %. По словам мэра, сейчас в городе работает около 100 единиц электротранспорта. Чтобы полностью заменить на линиях автобусы нужно около 800.