Красноярской технологической долиной интересуются потенциальные резиденты

Состоялась презентация Красноярской технологической долины потенциальным резидентам.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина» открылась в декабре 2020 года. Цель — создание новых производств, в том числе специализирующихся на глубокой переработке алюминия. На промышленной площадке могут быть реализованы проекты в сфере проката, производства оборудования, продукции из алюминия для авиа- и машиностроения. К 2030 году планируется создать не менее 1 300 рабочих мест и инвестировать свыше 18 млрд рублей в новые производства, рассказали в правительстве Красноярского края.

Первый резидент технологической долины - «Хенкон Сибирь». Компания построит в регионе машиностроительный комплекс, стоимость которого более 900 млн рублей. В связи с благоприятными инвестиционными условиями, созданными в особой экономической зоне за счёт введения таможенных, налоговых и административных преференций со стороны российских и зарубежных компаний сохраняется высокий интерес к данному проекту. Резидентам предоставляется возможность доступа к первичному ресурсу, низкая стоимость земельных участков, освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины и НДС.

Подробная информация о проекте «Красноярской технологической долины» размещена на сайте.

Фото: пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири