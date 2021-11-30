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В Балахтинском районе прокуратура привлекла 27 должностных лиц за сокрытие доходов

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Красноярск
11:02 30 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, прокуратура, чиновники
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Муниципальные служащие органов местного самоуправления Балахтинского района в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера представили неполные и недостоверные сведения, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. В частности, отдельные должностные лица не указали сведения о наличии в собственности имущества. Выявлены факты занижения размеров доходов. В результате 27 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем.

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