В Красноярске водитель сломал позвоночник из-за ямы на дороге и получил штраф за сбитый дорожный знак

Красноярскому водителю, который попал в аварию и сломал позвоночник, выписали штраф 5 тысяч рулей за сбитый дорожный знак, сообщает KrasMash.

Как рассказал сам водитель, он ехал из Белых Рос в сторону стадиона Ярыгина, когда автомобиль попал в яму и врезался в столб. Он с трудом вышел, вызвал скорою, ГИБДД, а затем рассказал инспекторам подробности аварии. Медики поставили красноярцу диагноз «компрессионный перелом позвоночника». Мужчине сделали операцию, после чего он долго восстанавливался: не вставал две недели и носил корсет.

После выписки он отправился в ГИБДД за документами, но вместо них получил квитанцию о штрафе за сбитый дорожный знак. Изначально сумма была 5 тысяч рублей, но мужчина заплатил лишь половину – по скидке.

Пострадавший подал иску в районный суд, но проиграл. Однако краевой суд встал на его сторону – там материальный и моральный ущерб оценили в 180к.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко