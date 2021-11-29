СК возбудил уголовное дело из за нападения на журналистов в Красноярске

Следственный комитет возбудил уголовное дело на представительницу «Herbalife» и её знакомого из-за нападения на съёмочную группу телеканала «ТВК», сообщили в ведомстве.

Нападение на журналистов произошло 24 октября, во время съёмок на ул. Чкалова. Мужчине и женщине не понравилось, что номера их машины попали в объектив видеокамеры. Позднее выяснилось, что в авто ехала сотрудница красноярского отделения «Herbalife».

«Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины и 54-летней женщины живущих в Красноярске. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьёй 144 УК РФ», – говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков