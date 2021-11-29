К уличной ограде в центре Иркутска привязали двух баранов с QR-кодами

В Иркутске состоялся необычный перфоманс. Кто-то привязал к дорожному ограждению улицы Ленина двух баранов, одетых в ярко-зелёные жилеты с QR-кодами на спине.

Судя по фотографиям в соцсетях, баранов привязала к ограде напротив областной филармонии со стороны дворца спорта «Труд». Как долго продолжался флешмоб и что стало с баранами дальше неизвестно.

Судя по всему, акции протеста против введения куаркодов для вакцинированных от коронавируса и переболевших COVID-19 выходят на новый уровень.

Фото: © «Байкал24»