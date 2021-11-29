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Строители Высокогорского моста возвели ещё две опоры

Главная Общество
Красноярск
18:13 29 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, мост, строительство, переправа
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На данный момент установлены 9 из 11 опор. Строительство Высокогорского моста идёт круглосуточно по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Работа идёт по графику. Специалисты смонтировали 2,4 тысячи тонн металлоконструкций из общего объема 8,4 тысячи тонн. Протяжённость собранных пролётов — 350 метров, — рассказал Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края.

Напомним, работу по сооружению русловых опор в Енисее начали ещё в 2020 году. В этом году сразу после завершения ледостава, строительство продолжилось. Бурение вели на глубине до двух метров, при этом дно реки преимущественно сформировано из гнейса.

В конце октября рабочие соединили пролётом третью и четвёртую опоры будущей переправы. Длина конструкции составила 105 метров. Масса — 840 тонн. Монтажом занимались 50 человек. На установку ушло больше месяца.

Специалисты готовятся к строительству автомобильных подъездов к Высокогорскому мосту.

По контракту подрядчик после строительства будет содержать объект на протяжении трёх лет.

Протяжённость автомобильного перехода Высокогорского моста будет более 2 км. Длина через Енисей — почти 1 200 метров. Переправа обеспечит круглогодичную транспортную доступность 17-ти населённых пунктов правого берега Енисея. Стоимость работ — около 6 млрд рублей.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Красноярского края

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